Netflix onthult datum van Dave Chappelle specials

Dave Chappelle sloot onlangs een deal met Netflix, voor de uitzendrechten van drie nog nooit eerder vertoonde stand-up specials. De eerste twee debuteren op 21 maart.

De eerste twee specials die Chappelle naar Netflix brengt, komen uit zijn persoonlijke archief. Ze werden een tijdje terug al opgenomen, maar waren nog nooit eerder te zien op televisie. De onderstaande teaser bevestigt dat ze op 21 maart door de VOD-dienst beschikbaar worden gesteld. De gloednieuwe derde show heeft op dit moment nog geen releasedatum. Chappelle liet twee keer eerder een avondvullende voorstelling registeren; Killin’ Them Softly was in 2000 te zien op HBO en For What It’s Worth werd in 2004 uitgezonden door Showtime. Sinds het eindigen van zijn sketchshow Chappelle’s Show op Comedy Central was de komiek nog maar sporadisch te zien op televisie. Wel trad hij eind vorig jaar aan als gastpresentator van Saturday Night Live