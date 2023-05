Netflix maakt een einde aan Sense8

Er komt geen derde seizoen van Sense8. Netflix heeft besloten om na twee seizoenen met de serie te stoppen.

Sense8 is afkomstig van producenten Lana en Lilly Wachowski (The Matrix) en draait om acht mensen van over de hele wereld, die mentaal en emotioneel met elkaar gelinkt blijken te zijn. Het tweede seizoen van Sense8, dat zich gedeeltelijk afspeelt in Amsterdam, werd begin mei vrijgegeven. Lees onze recensie van de tweede reeks en onze recensie van de kerstspecial van vorig jaar. ‘Na 23 afleveringen, zestien steden en dertien landen, is het verhaal van Sense8 ten einde’, liet de VOD-dienst weten in een verklaring. De beslissing om niet te verlengen, volgt vlak na de stopzetting van The Get Down , het muzikale drama van Baz Lurhmann dat slechts één seizoen vol mocht maken.