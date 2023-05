Netflix geeft teasers aan Luke Cage en Iron Fist • Nieuws • 22-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Marvel en Netflix zijn momenteel aanwezig op Comic-Con om daar hun aankomende series te promoten en gaven de eerste beelden vrij van Luke Cage en Iron Fist. Het eerste seizoen van Luke Cage is vanaf 30 september te zien bij de streamingdienst. Het eerste seizoen van Iron Fist verschijnt in de loop van 2017.

De door Mike Colter gespeelde Luke Cage was al eerder te zien in het eerste seizoen van Jessica Jones , dat momenteel te streamen is via Netflix. In zijn eigen serie zien we hoe de onverwoestbare Cage in alle rust een nieuw leven probeert op te bouwen in Harlem, maar vervolgens toch uit de schaduw moet treden om New York te beschermen. Bijrollen zijn er voor Mahershala Ali ( House of Cards ) en Theo Rossi ( Sons of Anarchy ). Rosario Dawson ( Daredevil , Jessica Jones ) maakt opnieuw haar opwachting als verpleegster Claire Temple. Cheo Hodari Coker ( Notorious , NCIS: Los Angeles ) treedt aan als showrunner en producent.

Het teasertje voor Iron Fist werpt een eerste blik op Danny Rand, die als kungfumeester Iron Fist na lange afwezigheid terugkeert naar New York om misdaad te bestrijden. Het personage wordt gespeeld door Finn Jones, vooral bekend als Loras Tyrell uit Game of Thrones. Netflix had op Comic-Con verder ook goed nieuws voor de fans van Daredevil ; het derde seizoen van die serie werd bevestigd als ‘ coming soon ’. Uiteindelijk moeten de hoofdpersonages uit Daredevil , Jessica Jones , Luke Cage en Iron Fist – en misschien ook het aankomende The Punisher – straks allemaal samenkomen voor de ultieme cross-over-serie The Defenders.

Overigens is DeLagarde momenteel ook aanwezig op Comic-Con in San Diego. Onze eerste bevindingen vanaf de beurs zijn hier en hier al terug te lezen.