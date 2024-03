NCIS S21E01: televisie-equivalent van babyvoeding Net5 , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© CBS / THINKFilm

Langlopend misdaaddrama laat nog steeds weinig over aan verbeelding van de kijker.

De eerste aflevering van het 21ste seizoen van NCIS draait goeddeels om het verleden van ‘special agent’ Nick Torres (Wilmer Valderrama). Torres belandt namelijk opzettelijk in de gevangenis omdat hij wraak wil nemen op de persoon die zijn familie in zijn jeugd tormenteerde. Ook wordt Torres verdacht van een moord. Het is van meet af aan moeilijk om Valderrama serieus te nemen. De acteur is vooral bekend van zijn komische werk in That '70s Show en probeert in NCIS al járen een stoere bink te spelen. Zijn jongensachtige voorkomen zit hem in de weg. Ondanks het feit dat Valderrama intussen 44 jaar oud is.

© CBS / THINKFilm

Hetzelfde geldt min of meer voor acteur Gary Cole, die sinds 2021 supervisor Alden Parker vertolkt. De acteur is onder meer bekend van zijn geestige werk in de komediereeks Veep. Het is net als met Valderrama moeilijk hem serieus te nemen. Ook frustrerend is dat je als kijker van meet af aan weet dat de moordverdachten (waaronder Torres) die zich aan het begin van het seizoen manifesteren het overduidelijk niet hebben gedaan. De makers doen weinig moeite om die gedachte te verbloemen. NCIS is in die zin hapklare televisie; het televisie-equivalent van babyvoeding. De serie laat weinig aan de verbeelding van de kijker over.

© CBS / THINKFilm

Maar NCIS heeft ook nooit innovatie als doel gehad. Er kijken in de Verenigde Staten zo’n 7 miljoen mensen naar een aflevering. Het doel lijkt vooral om die schare te behouden. Min of meer door weinig veranderingen aan te brengen. Dat levert een weinig spannend misdaaddrama op. Met acteurs die zichzelf in andere televisietitels evident van hun betere kant hebben laten zien.