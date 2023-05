Narcos-duo schrijft nieuwe Charlie’s Angels-film

Er komt een nieuwe filmversie van Charlie’s Angels naar de bioscoop. Doug Miro en Carlo Bernard mogen het script herschrijven.

Het tweetal is vooral bekend van hun schrijfwerk aan Narcos , dat ze eveneens produceren. Daarnaast werken ze momenteel aan de HBO-film American Lion met Sean Penn en een bioscoopfilm over de Bermuda Driehoek, die geregisseerd moet worden door Sam Raimi. De nieuwe reboot van de in de jaren zeventig enorm populaire tv-serie met Farrah Fawcett, Kate Jackson en Jaclyn Smith als de drie oorspronkelijke Angels wordt geregisseerd door Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2). De casting is nog niet begonnen, maar Sony zou meer diversiteit aan de cast toe willen voegen en Janelle Monae ( Hidden Figures Moonlight ) is in beeld voor één van de drie hoofdrollen. De film moet in 2019 in de bioscoop verschijnen.