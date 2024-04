Murdoch Mysteries: zesde en zevende seizoen aangekondigd door BBC First

BBC First is nog niet klaar met de historische misdaadserie Murdoch Mysteries: het zesde seizoen is vanaf maandag 3 mei dagelijks (met uitzondering van zaterdag en zondag) bij de zender te zien en daarna wordt ook nog het zevende seizoen uitgezonden. Murdoch Mysteries is een Canadese misdaadserie die zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw en volgt detective William Murdoch (Yannick Bisson), die nieuwe forensische technieken - zoals vingerafdrukken en sporenonderzoek - gebruikt om moorden op te lossen. Het zesde seizoen opent in het jaar 1900, wanneer Murdoch en lijkschouwer Julia Ogden (Hélène Joy), die begint aan een nieuwe carrière als psychiater, samen proberen te zijn maar tegen nieuwe uitdagingen aanlopen. In het zesde seizoen duiken ook weer een aantal historische figuren op: zo moet Murdoch in de tweede aflevering van de reeks een van moord beschuldigde Winston Churchill (Thomas Howes) zien vrij te pleiten.