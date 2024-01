Murder on the Blackpool Express: kluchtig en zeer vermakelijk Brits moordmysterie BBC First , Film , Recensie • 14-01-2024 • leestijd 2 minuten • 957 keer bekeken • bewaren

© Ollie Upton / BBC

Tijdens een busreis langs literaire moordplekken uit het oeuvre van romanschrijver David blijkt een seriemoordenaar actief.

Murder on the Blackpool Express oogt van meet af aan als een dikke knipoog naar Agatha Christie’s Murder on the Orient Express, maar dan zonder de grandeur en de plechtstatigheid van die roman en met de heerlijke flauwe Britse humor van komiek en scenarist Jason Cook. Het verhaal draait om reisorganisatrice Gemma (een rol van scenarist en actrice Sian Gibson), die om het faillissement van haar bedrijf te voorkomen een bustour heeft georganiseerd langs prominente moordplekken uit de boeken van thrillerschrijver David (Griff Rhys Jones). Kortom: deze reis moet een succes worden.

© BBC Studios

Al bij de eerste halte valt er echter een dode. Een bejaarde vrouw - de gemiddelde leeftijd in het gemêleerde gezelschap ligt sowieso hoog - lijkt zich te hebben verslikt in een sandwich. Toevalligerwijs wel op een door David omschreven plaats delict. Buschauffeur Terry (komiek Johnny Vegas), die een oogje heeft op Gemma, vermoedt al snel een moordcomplot. De rest laat zich wel raden: ook op de volgende bestemming valt een slachtoffer, en de dader wordt uiteraard pas bij de eindhalte, het protserige gokparadijs Blackpool, ontmaskerd. Tussendoor is er veel ruimte voor geestig cynisch gekibbel in de bus.

© BBC Studios

Sowieso is het opmerkelijk dat de tour ondanks de nogal diepgaande tegenslagen gewoon doorgaat. Maar ja, ook David heeft zijn redenen: hij wil net als Gemma geld in het laatje zien. De film hangt ook gewoon aan elkaar van ongeloofwaardigheden die je maar voor lief moet nemen. In ruil voor een beetje goedgelovigheid krijg je een kluchtige thriller met romantische elementen terug die vooral zeer vermakelijk is.