Mr. Robot: trailer voor het derde seizoen

Er zijn ingrijpende veranderingen op komst in de trailer voor het derde seizoen van Mr. Robot.

Het hackerdrama wordt in Amerika op 11 oktober weer hervat door zender USA. In de serie wordt Elliot Alderson (Golden Globe-winnaar Rami Malek), een wonderkind op het gebied van elektronische beveiliging, gerekruteerd door een groep hackers onder leiding van de mysterieuze Mr. Robot (Golden Globe-winnaar Christian Slater). In de nieuwe trailer krijgt Elliot van zijn zus Darlene (Carly Chaikin) de horen dat The Dark Army (een andere groep hackers onder leiding van de door B.D. Wong gespeelde Whiterose) zich tegen hen heeft gekeerd. Daarnaast lijkt de nieuwe gastrolspeler Bobby Cannavale (Boardwalk Empire) een aantal gewapende mannen aan zijn zijde te hebben staan en bekijkt agent Dom DiPierro (een weer terugkerende Grace Gummer) een bijna Carrie Mathison-achtig prikbord.