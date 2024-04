Miss Scarlet and the Duke: vierde seizoen gaat in mei van start op BBC First

Het vierde seizoen van Miss Scarlet and the Duke gaat op dinsdag 7 mei in première op BBC First. De Britse misdaadserie speelt zich af in het Victoriaanse Engeland en draait om de relatie tussen (privé)detective Eliza Scarlet (Kate Phillips) en politie-inspecteur William 'The Duke' Wellington (Stuart Martin). In het vierde seizoen neemt Eliza het particuliere detectivebureau Nash & Sons over, waarna ze al snel ontdekt dat een succesvol bedrijf leiden geen gemakkelijke taak is. In de eerste aflevering helpt ze met het onderzoek naar een overval op een op de elite gericht bordeel. Buiten haar werk nadert Eliza's relatie met The Duke een belangrijke beslissing die van grote invloed zal zijn op hun levens. Miss Scarlet and the Duke werd eerder dit jaar verlengd met een vijfde seizoen. De serie is afkomstig van scenaristen Rachael New (The Mallorca Files) en Ben Edwards (The Good Karma Hospital).