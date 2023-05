Melissa McCarthy maakt nieuwe sitcom voor Fox • Nieuws • 07-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgens Variety werkt Melissa McCarthy aan een nieuwe komische serie voor Fox. Ze zal het nog titelloze project produceren met Ben Falcone, haar echtgenoot en productiepartner.

De serie werd bedacht door Jim Cashman en Mitch Silpa, die beiden aantreden als schrijvers en producenten. Het tweetal is al bekend met het werk van McCarthy, zo had Silpa als acteur rollen in Bridesmaids , The Heat , Spy en The Boss. Ook dook hij op in een aantal afleveringen van Gilmore Girls. Cashman werkte eerder aan onder meer Saturday Night Live. Hun nieuwe project is een halfuur durende sitcom, waarin een succesvolle zakenman plots onder één dak moet leven met zijn van hem vervreemde zus en haar twee kinderen. Of McCarthy ook als actrice bij de serie betrokken zal zijn is nog niet bekend.

Degenen die McCarthy graag voor de camera zien, moeten nog even wachten totdat de Gilmore Girls-revival op Netflix verschijnt. De nieuwe afleveringen van de serie markeren haar eerste televisieoptreden sinds het eindigen van Mike & Molly eerder dit jaar. Afgelopen zomer was McCarthy nog te zien in de nieuwe Ghostbusters en binnenkort komt ze met onder meer de film Life of the Party.