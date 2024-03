Mary & George S01E01: de humor zit in het serieuze SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

© SkyShowtime

Julianne Moore schittert als een konkelende aristocraat in schilderachtig kostuumdrama vol scherpe dialoog.

Acteurs Julianne Moore (Lisey's Story) en Nicholas Galitzine (Red, White & Royal Blue) vormen in Mary & George een fijne tandem: Moore speelt Mary Villiers, de barones van Buckingham; Galitzine vertolkt haar zoon George, de eerste hertog van Buckingham. Het verhaal krijgt vorm als Mary in 1606 wordt mishandeld door haar gewelddadige echtgenoot George (Simon Russell Beale). Er ontstaat een strubbeling waarbij de twee van de trap vallen. Bij die val komt George om het leven. Dus heeft Mary een groot probleem: in het testament van George is niets aan haar of haar kinderen toebedeeld.

De kersverse weduwe moet snel schakelen om op hoge voet te kunnen blijven leven. Ze besluit dat zoonlief George wel een educatie kan gebruiken in Frankrijk, in de hoop dat hij de familie weer uit het slop trekt. Als de jonge telg aankomt op zijn nieuwe school, dan blijkt het curriculum vooral om twee dingen te draaien: ‘Jezelf kunnen verdedigen als een man’ en orgies. En zodra hij die twee dingen onder de knie heeft, regelt Mary, die de lat altijd hoog legt, een audiëntie bij koning James I (Tony Curran). George valt namelijk ook op mannen en zou het niet leuk zijn als er iets tussen de twee ontstaat?

© SkyShowtime

Hoewel de jongeling niet direct een goede indruk maakt, drukt Mary hem na de eerste ontmoeting op het hart dat de koning bij het zien van nieuw bloed nu steevast aan hem denkt als hij ‘eet, slaapt, poept en masturbeert’. Van dat soort rigide maar geestige dialoog moet de reeks het hebben. En als Moore dat plechtstatig uitspreekt heeft het direct iets giebeligs, iets ironisch. Scenarist D.C. Moore, die het boek The King’s Assassin (2017) van Benjamin Woolley bewerkte, is sowieso een taalliefhebber. De courtisanes aan het hof van James worden door een criticus ‘spermaslurpers’ genoemd en Mary omschrijft haar wijlen echtgenoot als een man die ‘voor eeuwig in zijn eigen ontlasting is besmeurd’.

© SkyShowtime

De achilleshiel van Mary & George is daarentegen dat de serie gelijkenissen vertoont met andere ironische verbeeldingen van de historische Britse adel, zoals The Favourite uit 2018, hoewel Moore wel degelijk een ander soort satire bezigt dan Yorgos Lanthimos, de maker van die film. En die andere Moore speelt zoals gebruikelijk een sleutelrol, en dat doet ze al vanaf het begin. In de openingsscène is te zien hoe Mary in 1592 bevalt van George. Op het moment dat een vroedvrouw de navelstreng wil doorsnijden, wordt ze door Mary onderbroken: dat doet ze zelf wel, als de vrijgevochten vrouw die Mary graag wil zijn.