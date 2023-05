The Magic School Bus rijdt weer op Netflix

Netflix debuteerde de eerste beelden van de animatieserie The Magic School Bus Rides Again.

De show is een doorstart van het in de jaren negentig enorm populaire kinderprogramma The Magic School Bus, waarvan het eerste seizoen momenteel al bij de streamingdienst te zien is. De oude versie draaide om juf Frizzle (Lily Tomlin, bekend van Grace and Frankie ), die haar leerlingen in elke aflevering een magisch schoolreisje bezorgde. Tomlin zal in de doorstart opnieuw te horen zijn als haar oude personage, maar deze keer mag haar zusje Fiona Frizzle (stem van Kate McKinnon, bekend van Saturday Night Live ) achter het stuur van een inmiddels hypermoderne schoolbus kruipen, om de leerlingen vervolgens werkelijk overal mee naartoe te nemen. Naast de bus kreeg ook de titelsong (te horen in de trailer) een make-over; deze wordt nu ingezongen door Tony-winnaar Lin-Manuel Miranda.