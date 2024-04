London Kills S04E01: komt het kwaad van binnenuit of buitenaf?

© BBC

Zoals gewoonlijk kleurt hoofdinspecteur David Bradford weer flink buiten de lijntjes in openingsaflevering vol spannende aanknopingspunten.

Net als het eerste seizoen begint het vierde seizoen van London Kills met een belangwekkende en groteske scène in een park. Rechercheur Rob Brady (Bailey Patrick), die gedrogeerd oogt, ontwaakt tussen het groen in zijn dienstauto. Met naast zich het stoffelijk overschot van Saskia Dunleavy (Chanel Waddock), een belangrijke getuige in een zaak van rechercheur Yasmin Rafiq (Laila Rouass). Hoewel Brady meteen het noodnummer belt wordt hij door Rafiq, die meteen op de zaak wordt gezet, toch als hoofdverdachte aangemerkt. Dus wordt hij onderworpen aan een reeks van tests. Hoewel de blik van Brady’s collega al direct verraadt dat ze een complot vermoedt.

Maar wie London Kills een beetje kent weet dat de sleutelpersonages, met hoofdinspecteur David Bradford (Hugo Speer) in het bijzonder, ook niet vies zijn van een onbetamelijkheid hier en daar - maar plegen ze ook moorden? Bradford begint zich overigens meteen in de moordzaak te mengen, tegen het zere been van zijn collega Vivienne Cole (Sharon Small). En tot ongenoegen van Rafiq. Dat hij met beide vrouwen een affaire heeft gehad, werkt ook niet mee. Bij Bradford lopen zakelijk en privé door elkaar, en dat levert telkens een chaos op.

Fascinerend is bovenal hoe de makers spelen met de verwachtingen van de kijker. London Kills is telkens wel geworteld in een zekere vorm van realisme. Als Brady de getuige uit Rafiqs zaak niet heeft vermoord, wie dan wel? Dat moet wel iemand zijn die van goeden huize komt, zou je denken. Iemand die de mogelijkheden heeft om een forse agent in de val te lokken. En iemand zonder scrupules. Tegelijkertijd speelt op het politiebureau ook een en ander – waaronder de mogelijke implicaties van Bradfords affaire met Cole. Zakt de hoofdinspecteur weer verder af in een moeras van lamlendigheid? Of weet hij zich, zoals gewoonlijk, weer uit de malheur te redden?