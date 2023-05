Liv Tyler voegt zich bij de cast van Harlots

Liv Tyler (The Lord of the Rings) krijgt een vaste rol in het tweede seizoen van Harlots.

De serie van Hulu speelt zich af in het Londen van de 18de eeuw. Margaret Wells (Samantha Morton) is daar de bazin van een bordeel in Covent Garden. Tot haar grote ongenoegen laat haar dochter Charlotte (Jessica Brown Findlay) zich in met haar aartsrivaal Lydia Quigley (Lesley Manville), de eigenaar van een deftiger bordeel en een van haar concurrenten. Tyler zal straks gestalte geven aan de aristocraat Isabella Fitzwilliam, die vastzit in een liefdeloos huwelijk en al jarenlang gechanteerd wordt door Lydia Quigley. Isabella vindt echter steun bij Charlotte, waarna een onverwachte vriendschap opbloeit. Tyler had onlangs een vaste rol in The Leftovers , dat eerder dit jaar na drie seizoenen ten einde kwam. Binnenkort is ze tevens te zien in Gunpowder , dat deze maand begint op BBC One.