Koningshuis the Musical S01E01-03: scherpe satire in een theater vol stress NPO , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 88 keer bekeken • bewaren

© Dennis Wielaert / Topkapi Series / AVROTROS

Een niets verhullende reportage over een musical over het koningshuis. Het blijkt, na Promenade, wederom voor Diederik Ebbinge de perfecte habitat voor een vette satire over de media, de cultuursector en de wereld.

Gedurende het zes delen tellende Koningshuis the Musical lopen de spanningen hoog op achter de schermen bij de gelijknamige voorstelling. Het stuk vertelt het leven van Willem-Alexander en Máxima, met alle hoogte- en dieptepunten: van het biertje met Poetin tot het jolige gehos met de hockeymeisjes. De bezoekersaantallen vallen wat tegen, maar een bezoek van het échte koningspaar bij de honderdste voorstelling én een docusoap van een RTL Boulevard-achtig programma moeten uitkomst bieden.

Koningshuis the Musical is opgezet als 'mockumentary': de kijker gluurt mee met roddeljournalist Roel (Valentijn Benard) die all access heeft achter de schermen. Van de musical krijgen we slechts fragmentjes mee; ruzies en terzijdes achter de schermen worden afgewisseld met een interview met de vorige regisseur Dominique (Ebbinge zelf) die werd ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Ondertussen dwingt ook zijn opvolger de stuntelende alternate die Willem-Alexander speelt (Daniël Cornelissen) mét tong te zoenen – 'want dat ziet er een stuk mannelijker uit'.

© Dennis Wielaert / Topkapi Series / AVROTROS

Diederik Ebbinge kwam wel op het idee voor de serie toen hij een tijdje meespeelde in de André Hazes-musical, maar bezwoer afgelopen week dat hij niet de musicalwereld te kakken wil zetten. De slangenkuil achter de schermen vormde alleen een perfecte habitat om de rare, inconsequente, soms wat doorgeslagen moderne maatschappij te bekritiseren. Natúúrlijk wil iedereen in het ensemble graag 'woke' zijn en accepteren dat Máxima 'colorblind' gecast is en dus door een donkere actrice (Sarah Janneh) wordt gespeeld. Maar als zij zich ontpopt tot de grote ster van de show, ten koste van grote ster Debby (Noortje Herlaar), nemen ook de haatgevoelens in het ensemble toe. Natúúrlijk kan je prins Bernhard eigenlijk niet meer spelen met een vet accent, snapt ook oudere acteur Cor (Henk Poort). Maar veel leuker is het eigenlijk toch wel.

© Dennis Wielaert / Topkapi Series / AVROTROS

De kijker krijgt zelf alle ruimte om zijn oordeel te vellen over wie gek, doorgeschoten of 'likable' is. De cancelcultuur, de woke-beweging, de hysterische media – alles komt langs. Ebbinge is iemand die vooral observeert zonder zijn oordeel er dik bovenop te leggen. Ondertussen valt er een hoop te grinniken, al mikt de scherpe serie nooit op de vette lach. Het is daarom de vraag of Koningshuis the Musical een grotere fanschare gaat bereiken dan Promenade. Het tijdslot en de plek - zondagavond op NPO 3 - zal helaas niet gaan helpen.