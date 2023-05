Kijktip: Tegenlicht over schaliegas • TV • 12-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tegenlicht duikt in de wereld van schaliegas. Verborgen in de porien van het gesteente schalie zit het roemruchte gas.

Om het gas uit het gesteente te krijgen, wordt gebruik gemaakt van de methode fracking. Er wordt onder hoge druk enorme hoeveelheden water, zand en chemicaliën in het gesteente gepompt waardoor er scheuren ontstaan. Op die manier kan het gas, samen met een deel van het water, vrijkomen. Fracking draagt bij aan het broeikaseffect. In Nederland stuit deze methode op veel verzet. Het kabinet heeft besloten om het boren naar schaliegas te verbieden, ten minste tot en met 2023.

In de Verenigde Staten, daarentegen, is het toegstaan. Inmiddels bestaat een derde van de gas- en olieproductie in de VS uit schaliegas. De hang naar olie in de VS is groot. ‘We zijn verslaafd aan olie’, zei toenmalige president George W. Bush. Om aan die vraag te voldoen is de VS altijd afhankelijk geweest van olie dat geïmporteerd wordt vanuit onder andere het Midden-Oosten. In de strijd om olie lijkt het tij te keren. Grootverbruiker Verenigde Staten is door het boren naar schaliegas en schalieolie onafhankelijk geworden. Het land is nu zelfs exporteur van energie.

De verkiezing van de huidige president Trump is met luid gejuich onthaald in Texas. ‘Boor-president’ Trump lijkt een boost te geven aan de schalie-industrie in Texas. De revolutie in de olie-industrie kan beginnen. In Tegenlicht een portret van deze schaliecowboys.

12 februari, NPO, 21:05 uur.