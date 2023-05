Kijktip: Shadow World, van Johan Grimonpre • TV • 12-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Deze ontluisterende documentaire was een publiekslieveling op de afgelopen editie van het IDFA te Amsterdam.

Deze ontluisterende documentaire was een publiekslieveling op de afgelopen editie van het IDFA te Amsterdam. Het is een analyse van de internationale wapenhandel die corruptie bevordert, regeringsbeleid bepaalt, democratieën ondermijnt en op grote schaal ellende veroorzaakt. Dat alles met medeweten van regeringen, veiligheidsdiensten en wapenproducenten, stuk voor stuk hebben ze belang bij een permanente staat van oorlog. Een van de eerste beelden in de documentaire is dat van een stralende Margaret Thatcher nadat ze onderhandeld heeft met vooraanstaande Saudiërs over een wapenlevering van zes miljard Britse ponden. Indertijd werd gesteld dat het zou gaan om bijeenkomsten gericht op vrede in het Midden-Oosten. In werkelijkheid werden er Britse gevechtsvliegtuigen verkocht.

In dezelfde periode, de jaren 80, ontving het Amerika van Ronald Reagan twee miljoen dollar per maand van Saudi-Arabië om de contra’s in Nicaragua te steunen. Westerse wereldleiders leken en lijken in de ban te zijn van Arabische oliesjeiks, en vice versa. De winsten worden in dollars geteld, de verliezen in mensenlevens. Veel is bekend bij het grote publiek, uiteraard en toch: als kijker val je van de ene in de andere verbazing en de schellen vallen je van de ogen wanneer de stroom aan onthutsende feiten aan je voorbij trekt en een nieuw licht wordt geworpen op de ‘schaduwwereld’ waarin we leven.

Shadow World, Canvas, 12 maart, 22:20 uur