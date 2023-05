Kijktip: Johnny Cash: American Rebel • 28-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

He was hard headed and soft hearted’ aldus rockmuzikant John Mellencamp in documentair eerbetoon American Rebel (2015) aan countrylegende Johnny Cash (1932-2003).

Naast Mellencamp komen zijn kinderen, Eric Church, Sheryl Crow, Rodney Crowell, Clive Davis, Merle Haggard, Kris Kristofferson, Kid Rock, Rick Rubin en Willie Nelson aan het woord. De ‘man in black’ begon zijn zangcarrière toen hij met de luchtmacht gestationeerd was in Duitsland. Bij thuiskomst vestigde hij zich in Memphis, Tennessee, waar hij een contract tekende bij Sun Records. In 1955 volgde zijn eerste hit met ‘Cry! Cry! Cry’, twee jaar later brak hij definitief door met crossover-hit ‘I walk the line.’ Meer dan 1,500 (!) songs volgden, zoals ‘A boy named sue,’ en ‘Sunday morning coming down’. Zijn laatste hit ‘Hurt’ stamt uit 2002. ‘Hij hield zielsveel van ons,’ zegt zijn dochter Rosanne ‘maar hij was een toerende muzikant. En uiteindelijk was hij een toerende muzikant met een drugsprobleem.’ Los van dat slopende drugsprobleem, was Cash verliefd op twee vrouwen: Vivian, moeder van zijn twee kinderen, en zijn grote liefde/soulmate June Carter. Hij trouwde in 1968 met haar. Cash stierf in september 2003 – drie maanden na June. Hij werd 71.

Johnny Cash: American Rebel

zaterdag 29 juli, Canvas, 22:40 uur