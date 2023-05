Kijktip: Ex Machina • TV • 25-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jonge programmeur Caleb (Domhnall Gleeson) wint een bedrijfswedstrijd en mag een week lang doorbrengen in de futuristische woning van de CEO, Nathan.

Eenmaal aangekomen, blijkt Caleb proefkonijn te zijn in een experiment over kunstmatige intelligentie. Het is een Turing Test: is robot Ava (Alicia Vikander) in staat om Caleb te overtuigen van haar menselijkheid? Tijdens een intelligent steekspel over ethiek en welke elementen ons menselijk maken, raakt Caleb steeds meer gehecht aan Ava. Maar wat zal haar lot zijn als het experiment voorbij is?

Ex Machina won een Oscar voor beste visuele effecten en dat zie je er aan af. Vikanders machinale delen zien er overtuigend uit, net als de vele andere technische snufjes die Nathans huis rijk is. De film is een bijzonder debuut van Britse regisseur Alex Garland, die als scenarist van zijn film ook een Oscarnominatie ontving voor zijn schrijfwerk. Niet zo gek, want Garland vergaarde ooit faam met zijn debuutroman The Beach, die in 2000 verfilmd werd met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. De auteur werkte verder aan filmscenario’s, waaronder 28 Days Later, ­Sushine, en Dredd, voor hij in 2014 Ex Machina maakte.

Grootste troef van Ex Machina is de gelaagdheid die de film een literaire achtergrond verleent en gelijktijdig onmiskenbaar moderne onderwerpen tackelt. Isaac speelt een hedendaagse Victor Frankenstein die een schepsel creëert dat in haar onmenselijkheid toch humaner lijkt dan haar schepper. De filosofische thema’s klinken zwaar, maar Ex Machina gooit er een prima dosis humor doorheen.

Ex Machina, 25 mei, Net 5, 22:50 uur