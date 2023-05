Kijktip: Cooper’s Treasure • TV • 07-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een documentaireserie met een schatkaart en scheepswrakken? Ja echt, met dank aan astronaut Gordon Cooper (overleden in 2004) en de professionele schatzoeker (!) Darrell Miklos.

Het verhaal begint zo: in 1963 (tijdens de Cubacrisis) wordt de Amerikaan Gordon Cooper de ruimte in gestuurd om 22 baantjes om de aarde te maken en de planeet te bestuderen op nucleaire installaties. Hij stuitte op gekke donkere vlekken in ondiep water. Toen hij de plekken nader bestudeerde, bedacht hij: kunnen dit geen scheepswrakken zijn? Misschien de boot van Christopher Columbus? Eenmaal op aarde maakte hij een schatkaart – een enorme kaart, die zich uitstrekt van Florida naar Zuid-Amerika. Jaren en jaren was hij met het project bezig. Vlak voor zijn dood gaf hij de kaart aan zijn goede vriend Miklos.

Nou is het beoordelingsvermogen van Cooper niet onbetwist. De astronaut beweerde in 1951 dat hij een UFO in de ruimte had gezien, en lobbyde bij de VN voor een onafhankelijk onderzoek naar UFO’s in de ruimte. Evengoed heeft Miklos vertrouwen in de goede afloop – in de Discovery-serie zien we zijn vorderingen. ‘We zitten nu op een spoor, ik verwacht een groot succes,’ zei de schatzoeker eerder tegen Vanity Fair.

Cooper’s Treasure, 7 mei, Discovery, 22:00 uur.