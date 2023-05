Kijktip: Silk Road • TV • 29-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een 22-jarige jongen uit Woerden werd een van de grootste online drugshandelaren ter wereld; Maikel S.

verdiende vanuit zijn huis tientallen miljoenen euro’s met het versturen van dvd’s vol drugs via de online marktplaats Silk Road. Hij werd in 2013 veroordeeld tot tien jaar cel. Acteur Gijs Blom vertolkt in deze psychologische thriller de rol van Raymond (Maikel S.), Olivia Lonsdale (foto) speelt het slimme buurmeisje dat verstrikt raakt in zijn web.

Telefilm: Silk Road: 29 maart, NPO 3, 20:30 uur