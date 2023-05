Kersttracks: Major Lazer, She & Him en Low • Muziek • 21-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Genoeg gehad van Wham! en Chris Rea? De Lagarde tipt drie nieuwe nummers om tijdens de feestdagen op te zetten, van Major Lazer, She & Him en Low.

Major Lazer feat. Protoje - ‘Christmas trees’

Reggaezanger Protoje laat horen hoe een Jamaicaanse kerst eruitziet. Hij wenst een flinke wietplant voor de kerst en als iedereen aftelt tijdens oud en nieuw, telt hij ponden. Tussen de coupletten door, horen we de kenmerkende spacy geluiden van Major Lazer.

She & Him - ‘All I want for Christmas is you’

Oké, deze kenden we al. Maar de uitvoering van She & Him verruilt de grandeur van Mariah Carey voor een aanstekelijk folkgeluid. Zangeres Zooey Deschanel (ook bekend als actrice in New girl en 500 days of Summer) geeft hiermee genoeg nieuws aan een nummer dat al tot in den treure is gedraaid.

Low - ‘Some hearts (at Christmas time)’

In 1999 maakte het Low al indruk met hun EP Christmas, en in 2016 keert het Amerikaanse trio een keer terug bij de kerstmuziek. De trage ballad ‘Some hearts (at Christmas time)’ wordt opgedragen aan iedereen die alleen is tijdens de kerstdagen.