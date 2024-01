Juliet: Vlaamse politieserie verschijnt in januari bij Videoland

De nieuwe Vlaamse politieserie Juliet wordt op woensdag 24 januari toegevoegd aan het aanbod van Videoland. Charlotte De Bruyne (De Twaalf) geeft in de reeks gestalte aan rechercheur Juliet Dumon, die na de dood van haar vader vanuit Brussel terugkeert naar het kustplaatsje waar ze ooit opgroeide. Ze gaat er tijdelijk aan de slag bij de politie terwijl ze een pleeggezin zoekt voor haar tienernichtje Chloë. Ondertussen kampt ze met onverwerkte schuldgevoelens over dood van haar moeder en groeit ze, ondanks haar ambigue gevoelens tegenover het moederschap, steeds dichter naar haar nichtje toe. Juliet is het eerste tv-project van auteur Hilde Vandermeeren, die bekend is van haar misdaadromans. De regie was in handen van Anke Blondé (Red Light).