Judge Dredd komt naar tv in Mega City One

Na twee bioscoopfilms mag Judge Dredd het gaan proberen op televisie in de serie Judge Dredd: Mega City One.

De aankomende tv-verfilming van de futuristische stripverhalen moet een heus ensemble drama gaan worden, wat betekent dat de serie zich zal richten op verschillende ‘judges’ die in het honderden miljoenen inwoners tellende Mega City One de wet moeten handhaven. Judge Dredd maakte in 1995 zijn debuut op het witte doek, toen gespeeld door Sylvester Stallone. Fans waren allesbehalve tevreden, ook omdat Stallone het grootste gedeelte van de film geen helm ophad, iets dat in strijd was met de stripboeken. In 2012 kwam er een beter ontvangen film, waarin Karl Urban (Star Trek) als Dredd zijn helm gewoon ophield, terwijl Lena Headey ( Game of Thrones ) te zien was als psychopathische drugdealer.