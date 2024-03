Jehova - Van God Los S01: aangrijpende én afgrijselijke getuigenissen

Documentairemaker Henk van der Aa dook voor de driedelige serie Jehova - Van God Los in de Nederlandse gemeenschap van Jehova’s getuigen. 29.000 Nederlanders maken deel uit van deze religieuze beweging met een zeer gesloten karakter. Van der Aa is geïnteresseerd in de dynamiek achter gesloten deuren. Hij heeft 57 oud-Jehova’s getuigen gevonden die hun ervaringen willen delen. Een deel daarvan verschijnt in beeld. Hun getuigenissen zijn aangrijpend en afgrijselijk. Het is in die zin geen verrassing dat Van der Aa recent in een radio-interview opbiechtte dat toen hij eenmaal aan dit project begon, hij ‘nogal schrok’.