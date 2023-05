Wie is de mol S17: stop met het analyseren van T-shirts • NPO , TV • 21-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Diederik Jekel is op verschillende fora de grote Mol-verdachte. De fans zouden gelijk kunnen krijgen, natuurlijk, maar zullen we zijn t-shirts achterwege laten?

Populair onderwerp op de fora rond Wie is de mol dit jaar: de T-shirts van wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Zo droeg hij in aflevering twee een groen shirt met ‘Stop following me’. Dat is een hint, toch? De mol wil in het duister kunnen opereren, zonder pottenkijkers. Diederik is de mol! En zo kan het gebeuren dat op de officieuze fansite widm.nl én de officiële programmasite Diederik aan kop gaat in de polls als molverdachte.

En bij dat ene shirt blijft het niet. Er is het een shirt van Diederik op deze persfoto, en aan het begin van de eerste aflevering, waar het sommetje ‘6,02×10 23’ op staat. Wikipedia, kom er maar in met de Constante van Avogadro: ‘De constante is gedefinieerd als het aantal deeltjes per mol, met als eenheid mol-1’. Of, helemaal wiskundig: NA = (6,022 140 857 ± 0,000 000 074) × 1023 mol -1. Dat sommetje verwijst naar ‘mol’!

Diederik is de mol. Jaja.

Mag ik hier het Jan-Willem Roodbeen-arrest inbrengen? De AVRO-dj was te zien in seizoen 14 van Wie is de Mol. Op het web wisten een hoop mensen het na een tijdje zeker: Roodbeen, die dit T-shirt droeg, móet de mol zijn. Dat was nog eens een hint! Maar Roodbeen viel in de achtste aflevering af en gaf later toe: ik had geen idéé, toen ik dat shirt uit de kast pakte om het mee te nemen naar Wie is de mol. Lachend zag hij eenmaal thuis hoe WIDM-fans op het web met dat shirt aan de haal gingen.

Sindsdien trek je als kanidaat niet zomaar een shirt aan. Er is weinig immers waar je als kandidaat (dus niet als mol) vooraf zicht of invloed op hebt – je weet hooguit of je een dikke winterjas moet meenemen. Op je T-shirts heb je wél invloed; je weet hoe je tijdens de biechts in beeld kunt verschijnen – en hoe uitvoerig die shirts op fora bestudeerd worden. Een kandidaat die zich goed voorbereidt én wil mollen, koopt vooraf een paar shirts waarmee je de mede-kandidaten én de kijker op het verkeerde been zet.