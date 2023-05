Interview: Peter Pannekoek • TV • 17-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

In gesprek met cabaretier Peter Pannekoek over zijn show Zacht van binnen.

‘Zacht van binnen’ (2015) wordt uitgezonden op televisie. Hoe kijk je terug op deze voorstelling?

De periode waarin ik deze voorstelling speelde, was zowel hectisch als vernieuwend: ik toerde met mijn eerste soloprogramma, maar ook werkte ik nog bij De wereld draait door. Totale chaos dus, maar vooral vervullend.



Je begon als stand up-comedian. Waarom dan toch die cabaretvoorstelling?

Ik zou mijn voorstelling niet afdoen als cabaret: ik zie mezelf dan ook nog steeds als comedian. Mijn samenwerking met regisseur Ruut Weissman maakt wel dat de voorstelling een wat meer theatraal karakter heeft gekregen, ik merk dat ik daar steeds meer van ben gaan houden.

Wennen, zo’n hele avond alleen op het podium?

Ik vond het wel fijn zo veel tijd voor mezelf te hebben, zo egocentrisch ben ik dan ook wel weer. Ik hoef dan niet te concurreren met andere comedians, en dat de mensen in de zaal speciaal voor mij komen is een bijzonder gevoel.

Ben je nog zenuwachtig naar de reacties op deze show, nu hij op tv wordt uitgezonden?

Nee, eigenlijk niet – ik ga niet kijken, want ik was er al elke avond bij, maar ik hoop dat de kijkers de show leuk vinden. Ik verheug me op de reacties: de opening van Zacht van binnen is controversieel, ik kom op in een djellaba. Angst is een onderwerp dat veel terugkomt in de voorstelling, maar hét thema is het niet echt. Misschien ben ik dat zelf wel: ik sta immers al die tijd op het podium.

Zacht van binnen, zondag, NPO 3, 22:30 uur