Interview: Andrew Lincoln (The Walking Dead)

Ook acteur Andrew Lincoln (The Walking Dead) kwam er vorig jaar achter dat er géén ‘untouchables’ zijn in de show. Zelfs de douane hield hem staande om hem over het vervolg van de serie te ondervragen.

Weinig figuren ter wereld werden op 23 oktober 2016 zo gehaat als ene Negan. Leider van de Saviors, trotse eigenaar van een honkbalknuppel met de naam Lucille. Met dat wapen maakt hij op immens brute wijze een einde aan het leven van niet één, maar twee hoofdpersonages uit The Walking Dead.

Andrew Lincoln schudt nog steeds zijn hoofd als hij eraan denkt. De acteur speelt in de serie Rick Grimes, overlevendenleider van het eerste uur. ‘Ik was in shock toen ik dat script las, eerlijk waar. Zeker over Glenn, die was er net als Rick bij vanaf dag één. Op een gegeven moment denk je toch dat er “untouchables” zijn in de show. Niet dus.’

Op het moment dat Glenn en Abraham op miljoenen televisieschermen (alleen al in de VS keken er ruim 17 miljoen mensen) tot een bloedige pulp werden geknuppeld, waren cast en crew van The Walking Dead al bijna een jaar op de hoogte van het vertrek van collega’s Steven Yeung en Michael Cudlitz. En na de cliffhanger in april, waaruit bleek dat iemand uit de vaste groep het loodje zou leggen, was het geen makkelijke opgave dat geheim te houden. Lincoln: ‘Er was geen etentje of feestje waarin er níet iemand op me af kwam en begon te raden. Zelfs de douaniers bij de Amerikaanse grens grapten dat ze me het land niet in zouden laten als ik niet vertelde om wie het ging. Gelukkig had ik daar een troef in handen: jongens, als jullie nog willen zien wat er gebeurt, zal je me toch echt moeten binnenlaten.’

Vanwege zijn gruweldaden is Negan al snel de ultieme slechterik, maar ook Rick heeft bloed aan zijn handen. Waren wij kijkers niet al zeven seizoenen met Rick opgetrokken, dan lagen onze sympathieën misschien anders, weet ook Lincoln. ‘Dat is zo’n interessant onderdeel van de show: ethiek, de continu verschuivende moraal in een wetteloze wereld. Rick is geen pure good guy. Maar de kijker heeft uren en uren met hem doorgebracht en denkt hem te kennen. Vertrouwt hem. Misschien ben je vergevingsgezinder omdat je begrijpt waarom hij dingen doet. Wie weet had je hetzelfde gedaan als de serie was begonnen bij Negan.’

Nieuwe wendingen zoals de komst van Negan en Lucille zorgen ervoor dat Lincoln maar niet uitgekeken raakt op zijn personage, zo vertelt de acteur. ‘De schrijvers kunnen me nog altijd verbazen. Ze durven te spelen met archetypen. Kijk maar naar wat er nu met Rick is gebeurd; de leider, het symbool van de hoop. Hoe vaak hoor je de held van een verhaal smeken, hoe vaak zie je zo iemand breken? En daarmee hebben de makers het publiek op de knieën gebracht, samen met ons.’

De volgende fase in de serie, die vandaag na een winterstop weer van start gaat op Fox, zal dan ook vooral in het kader staan van het herpakken, voorspelt Lincoln. ‘De groep bevindt zich in een nieuwe waarheid, het leven onder Negan. Net als ze zich eens in de nieuwe waarheid van een zombie apocalyps bevonden. En dat heeft ook een paar prima seizoenen opgeleverd, dus ik ben benieuwd.’

