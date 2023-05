House of Cards S05E01: terug naar het gouden duo • Netflix , Recensie • 21-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De vervreemding tussen de Underwoods uit seizoen vier van House of Cards blijft in het nieuwe seizoen bestaan, maar de rollen beginnen om te draaien. Recensie van de eerste aflevering van de nieuwe reeks, tien dagen voor de start ervan.

In de opening van het vijfde seizoen House of Cards roept Claire op tot paranoia. We herkennen de beelden als de teaser die Netflix twee weken voor de release van het seizoen onthulde, waarin Claire rechtstreeks tegen de camera sprak in een griezelige oproep om vreemde pakketjes én mensen te rapporteren.

Nu wordt duidelijk dat ze deze oproep doet aan het Amerikaanse volk, wat het niet minder griezelig maakt. Ook Frank is lekker op dreef en gilt stampvoetend naar het House of Representatives dat hun onderzoekscomité hem niets kan schelen. Twee weken voor de presidentsverkiezingen staat hun campagne geparkeerd; de nasleep van Underwoods oorlogsverklaring aan ICO en Hammerschmidts incriminerende artikel heeft geleid tot chaos in het Capitool. Het presidentiële echtpaar realiseert zich dat ze alle zeilen moeten bijzetten om de verkiezingen nog te kunnen winnen.

Rode draad in seizoen vier was de vervreemding tussen de Underwoods, die in scherp contrast stond met het nucleaire gezinnetje van presidentskandidaat Will Conway. Het contrast blijft bestaan, maar de rollen beginnen om te draaien. Hannah Conway haalt zich Wills woede op de hals met haar ongecoördineerde gebabbel online, terwijl Wills tirannieke gedrag zijn gezin steeds verder van hem distantieert. Daartegenover staan Frank en Claire, die weer samenspannen als twee extensies van hetzelfde kloppende zwarte hart. En zoals we weten uit de seizoenen pre-echtelijke crisis, zijn ze in formatie op hun gevaarlijkst.

Showrunner Beau Willimon verliet House of Cards vorig jaar na het vierde seizoen om zich te richten op het schrijven van eigen werk. Melissa James Gibson en Frank Pugliese kwamen tijdens seizoen drie aan boord als schrijvers en nemen het showrunnerstokje nu van hem over. Angst alom over een daling van het niveau van de serie, dat velen aan Willimon toeschreven. Vooralsnog is die niet gegrond; de eerste aflevering verliest geen vaart met oppikken waar seizoen vier eindigde. Alle prangende kwesties worden weer flink aangezwengeld en de kijker is niet veilig achter de vierde wand. De makers grijpen op een prettige manier terug naar het eerste seizoen, toen Frank en Claire een gouden duo vormden en Underwoods gekonkel de grootste aantrekkingskracht van de serie was. Frank springt terug in het zadel als whip om het bokkende Congres onder controle te krijgen. Claire geeft ijzig en beheerst haar beste imitatie van een empathisch mens. De aflevering brandt van belofte voor de rest van het seizoen. The Underwoods are back en ditmaal zijn het niet alleen de bewoners van D.C. die bezorgd moeten zijn.

House of Cards S05, vanaf 30 mei op Netflix