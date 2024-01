Hazbin Hotel S01E01: helse maar weinig beklijvende taferelen

In 2019 verscheen de pilotaflevering van de animatieserie Hazbin Hotel. 5 jaar later is er een volledig seizoen en is ook de pilotaflevering wezenlijk veranderd. Hoewel de kern van de reeks, die valt in de categorie animatie voor volwassenen, is blijven staan: Erika Henningsen speelt Charlie Morningstar, de dochter van Lucifer die in de hel een hotel opent voor helbewoners die zoeken naar verlossing. Wie boet voor zijn zonden mag vervolgens de naargeestige onderwereld verlaten. Dat is ook noodzakelijk: er is sprake van overbevolking in de hel. Een probleem dat normaliter wordt opgelost door engelen, die de populatie reduceren door erop los te moorden.