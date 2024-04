Harry Wild S02E01: de steevast ontwapenende Jane Seymour

Op het politiebureau waar rechercheur Charlie (Kevin Ryan), de zoon van oud-professor en hobbyspeurder Harry Wild (Jane Seymour), werkt is het hommeles. Aan het begin van het tweede seizoen wordt commandant Ray Tiernan (Stuart Graham) vermoord. Eerst is nog te zien hoe hij op het strand nabij Dublin een mysterieus figuur begluurt dat een soort buit verstopt in de rotsen. Als Tiernan huiswaarts keert is hij kennelijk achtervolgd door het in een rode hoodie uitgedoste mysterieuze figuur. Hij wordt in zijn keuken vermoord. Als zijn echtgenote en collega Vivian (Ciara O’Callaghan) het huis betreedt, wordt ze door de indringer gewurgd.