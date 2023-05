Gypsy S01 E01-04: Leuk zoveel voorspel, maar waar blijft de climax? • Netflix , Serie , Recensie • 01-07-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Naomi Watts onderzoekt haar verlangens in de bij vlagen sexy, maar vaak ook tergend langzame erotische thriller.

Het is iets wat de meesten van ons ooit wel eens zullen meemaken: je staat op het hoogtepunt van je carrière, je hebt alle doelen bereikt die je je had gesteld. Dan kijk je om je heen en denkt: is dit alles? Dat is de existentiële – midlifecrisis waarin Jean (Naomi Watts) in de mild erotische thriller Gypsy belandt. Ze is een psychologe van in de veertig, met een mooi huis, een mooie man (Billy Crudup) en een mooie dochter. En toch knaagt er iets.

In de nabijheid van de verleidelijke twintigjarige barista Sidney (Sophie Cookson) voelt Jean zich weer jong en onbezorgd, zoals in de tijd van vóór alle verplichtingen en zekerheden. Helemaal toevallig was haar meet cute echter niet. Sidney is de ex van Sam, een cliënt van Jean die maar niet over hun breuk heen kan komen.

Nu is Jean lang niet zo bloeddorstig en/of gekweld als haar collega’s uit Dressed to Kill, Hannibal of Happiness, maar je krijgt wel het vermoeden dat haar manier van aanpak niet helemaal strookt met de ethische code van het therapeutenvak. Ze mengt zich niet alleen, buiten zijn medeweten, in het privéleven van Sam, maar ook in dat van een jong verslaafd meisje en van een dominante moeder (Brenda Vaccaro). Jean handelt ook niet uit nobele, altruïstische motieven, vooral niet waar het gaat om Sidney, aan wie ze zichzelf bij hun eerste ontmoeting voorstelt als Diane, een freelance schrijfster, zonder man en zonder kind.

De start van de serie, gerund door nieuwkomer Lisa Rubin, doet veel goed. Naomi Watts zet duidelijk met groot genoegen haar tanden in de stevige rol van Jean, die zich van een passief muurbloempje al snel ontpopt tot een behendige poppenbespeler, die even goed is in manipuleren als projecteren. ‘Je pakt niet zomaar iemands telefoon, dat is een complete inbreuk op hun privacy!’ briest dezelfde vrouw die Sam dwingt een afspraak met Sidney af te zeggen en die in een haarsalon vriendschap sluit met de van haar cliënt vervreemde dochter.

Gypsy vangt goed de sleur van alledag. Met vriendinnen die nu net zo enthousiast zijn over een nieuw Nespresso-apparaat als vroeger over een hippe nachtclub. En waar je grootste dilemma is welk thema het verjaardagsfeestje van je dochter moet hebben (het verhaallijntje waarin hun dochter zich misschien meer jongen dan meisje voelt, bungelt er een beetje bij). Ook de relatie tussen Jean en echtgenoot Michael voelt doorleefd. Billy Crudup is geen slechte echtgenoot, al zou hij wel wat doortastender mogen zijn. Met een reactie als ‘Idem’ wanneer je vrouw je de liefde van haar leven noemt, scoor je natuurlijk geen punten.

In een interview met The Guardian vertelde showrunner Lisa Rubin dat Gypsy gaat over vrouwelijke verlangens, waarin een vrouw het heft in eigen handen neemt en opkomt voor haar eigen seksualiteit (drie van de vijf regisseurs zijn vrouw, waaronder Sam Taylor-Johnson, die in haar eerste twee afleveringen revanche neemt op haar Fifty Shades of Grey-debacle). De romance tussen Jean en Sidney moest dan ook vooral niet te snel gaan. ‘Ik wilde niet meteen in een seksscène springen. Verlangen heeft iets romantisch, (…) dat je denkt aan wat er zou kunnen gebeuren in plaats van dat het ook direct gebeurt.’

Het is een mooi sentiment, alleen wordt hier het voorspel zo lang gerekt dat je je halverwege afvraagt wat je ook alweer aan het doen was. Afleveringen twee tot en met vier zijn in feite een herbewerking van de pilot, met hier en daar een kruimeltje aan nieuwe informatie (Jeans moeizame relatie met haar moeder, gespeeld door Blythe Danner, een mysterieuze vorige cliënte die zo door Jean geobsedeerd was dat ze haar ouderlijk huis afbrandde) en veel symboliek (de hippe koffietent waar Sidney werkt heet Rabbit Hole).

Gypsy is een bij vlagen sexy, maar vaak ook tergend langzame thriller, als een suddergerecht waar per ongeluk het vuur onder is uitgezet.

Gypsy S01, vanaf 30 juni op Netflix