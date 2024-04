Grey's Anatomy S20E01: Meredith maakt plaats voor de volgende generatie

Dat dit nakende afscheid minder hard binnenkomt dan verwacht komt door de lange aanloop en de honkvastheid van andere vertrouwde gezichten zoals dokter Owen Hunt (Kevin McKidd, vanaf seizoen vijf) en dokter Miranda Bailey (Chandra Wilson) en dokter Richard Webber (James Pickens Jr.), beiden ook al van de partij sinds de allereerste aflevering. Daarnaast werd er vorig seizoen een blik splinternieuwe coassistenten opengetrokken, allemaal met hun eigen dromen en wensen. Al is het ook voor hen aan het begin van het twintigste seizoen, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, onzeker of ze nog een toekomst in het ziekenhuis hebben.

Zo’n eerste aflevering van een nieuw seizoen is altijd even opstarten. Er worden vooral losse eindjes aan elkaar vastgeknoopt. Dus ontdekken we het lot van dokter Teddy Altman (Kim Raver), die in de seizoensfinale midden in een operatie het bewustzijn verloor, en of de prille romance tussen dokter Wilson (Camilla Luddington) en dokter Lincoln (Chris Carmack) en die tussen coassistenten Simone (Alexis Floyd) en Lucas (Niko Terho) ook standhouden wanneer de eerste stoot endorfine is weggeëbd.