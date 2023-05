Gotham S03E01: verwaterde normen in donkere tijden • Fox , Recensie • 21-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De verhoudingen in Gotham City zijn zó veranderd, dat niet iedereen zich een uitgekiend moraal kan veroorloven.

Gotham seizoen 3 (subtitel voor dit seizoen: Mad City) start met chaos in de stad. De monsters van Dr. Hugo zijn ontsnapt uit Indian Hill en dat zorgt voor een hoop gedoe. Het ziet ernaar uit dat alles alleen maar erger zal worden voordat Batman opstaat. Tot die tijd maakt James Gordon (Ben McKenzie) als een soort prototype-Batman jacht op de monsters. Gordon werkt niet meer voor de GCPD, de politie van Gotham, maar is nu premiejager. Hij lijkt zich niet meer te houden aan de morele regels die hij eerst hoog in het vaandel had. We zien ’m flirten met de donkere kant van zichzelf, zijn houding zegt dat hij niks meer te verliezen heeft.

Een held die het rechtssysteem aan de kant schuift, zorgt: dat is een een nieuwe dimensie in de serie. Waar de sfeer in de vorige seizoenen gericht was op rechtvaardigheid via een legale weg, mag nu elk middel ingezet worden om recht te halen. De producers illustreren daarmee goed hoe goede mensen in donkere tijden hun normen en waarden kunnen laten vallen.

Ook Bruce Wayne (David Mazouz) is veranderd aan het begin van het derde seizoen. Hij is niet meer de jongen die nog uit zijn schulp moet kruipen, maar een echte tiener die weet hoe hij problemen binnen het familiebedrijf Wayne Enterprises moet aanpakken. Ook dit seizoen is hij samen met Alfred (Sean Pertwee) en Lucius Fox (Chris Chalk) op zoek naar antwoorden over de moord van zijn ouders. Ook is er een nieuw gezicht in de serie: Valerie Vale (Jamie Chung), journaliste voor The Gazette.

Seizoen drie wordt echter vooral het seizoen van de monsters uit Indian Hill. En wie is die dubbelganger van Bruce, die met de monsters ontsnapte? En waarom volgt hij Bruce? Veel DC geïnspireerde schurken dus. Misschien ook wel degene die uiteindelijk The Joker zal worden.

Gotham S3, vanaf 19 september op Fox (USA)