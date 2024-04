Girls State: weekje democratie spelen

© Apple TV+

500 jonge vrouwen verzamelen zich jaarlijks in de Amerikaanse staat Missouri voor een democratisch experiment, is te zien in documentaire die ook iets zegt over de ziekelijke Amerikaanse prestatiemaatschappij.

Een keer paar jaar mogen Amerikaanse schoolklassen een vertegenwoordiger uitvaardigen die in de staat waar ze wonen mag deelnemen aan een week naspelen van de lokale overheid. Zo kunnen scholieren proberen rechter te worden, officier van justitie of gouverneur. Voor mannen heet dit project Boys State. Documentairemakers Jesse Moss en Amanda McBaine maakten hier in 2020 al een film over. In Girls State laten ze zien hoe dit democratische experiment er vanuit het perspectief van jonge vrouwen uitziet. Moss en McBaine focussen zich in het bijzonder op een groep scholieren uit de Amerikaanse staat Missouri.

Hun oog valt vrijwel meteen op de 16-jarige Faith die in 2040 president van de Verenigde Staten wil worden. Faith is een conservatief die meedoet aan de gouverneursverkiezingen. Maar ze wil haar politieke inborst nog niet openlijk met haar projectgenoten (zo’n 500 vrouwen) delen. Op zich begrijpelijk: Faith verdedigt wapenbezit en is pro life, dus tegen abortus. En ondanks het feit dat het project plaatsvindt in een uiterst conservatieve staat, zijn de meeste deelnemers progressiever dan Faith. Zoals Cecilia, die heel vurig discussieert over vrouwenrechten. Wat ook opvalt is dat alle deelnemers graag het Amerikaanse politieke bestel van binnenuit willen veranderen.

© Apple TV+

Er zijn geen revolutionairen, die juist het systeem willen veranderen. In die zin schetsen Moss en McBaine een portret van een nieuwe generatie bestuurders zonder ideeën. Girls State gaat meer over de ziekelijke prestatiemaatschappij die de Verenigde Staten is, waar vrouwen zoals Cecilia en Faith al op jonge leeftijd hemel en aarde moeten bewegen om goed op weg te zijn naar een studie aan een prestigieuze universiteit. Hoewel de film ook een staartje heeft waarin blijkt dat er, onder meer in financiële zin, grote verschillen zijn tussen Girls State en Boys State.

© Apple TV+

Het is geen verrassing dat Faith op een gegeven moment haar focus verlegt naar de mannen. De strijd om vrouwenrechten is nog lang niet gestreden, blijkt eens te meer in Girls State.