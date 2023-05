In gesprek met Jan Versteegh over De avond van de filmmuziek • TV • 26-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

'Ik vond het vooral belangrijk om het ook interessant te maken voor mensen die niet van klassieke muziek houden.''

Je hebt voor het eerst ‘De avond van de filmmuziek’ gepresenteerd. Hoe was het?? Superleuk. Ik vond het vooral belangrijk om het ook interessant te maken voor mensen die niet van klassieke muziek houden. Dus dat heb ik geprobeerd. En werken in het Concertgebouw is natuurlijk fantastisch. Ik heb erg genoten. Van het orkest, van het publiek en van het gebouw.

Let je zelf op de muziek als je een film kijkt? ?Kijk maar eens naar de scène uit de Titanic waarin Kate Winslet en Leonardo DiCaprio op de boeg van het schip staan. Als je de muziek van Céline Dion vervangt door circusmuziek verandert de hele scène. Muziek is zo bepalend voor een film, dat kan een film maken of breken en dat vind ik heel bijzonder.



Kwam je nog tot nieuwe inzichten? ?Ik had de film Requiem for a Dream al jaren niet gezien. De film gaat over een groep mensen die verslaafd is aan heroïne. Eigenlijk is het een verschrikkelijke film, met enorm veel drama. Maar toen ik die muziek hoorde, gespeeld door het Metropole Orkest, met de beelden van de scène erachter getoond, wist ik dat ik die film snel nog een keer moet kijken.

De avond van de filmmuziek: 26 maart, NPO 1, 23:10 uur