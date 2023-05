Geen Rosario Dawson in The Punisher • Nieuws • 24-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Rosario Dawson is de constante factor in alle Marvel-series op Netflix, maar daar komt met de release van The Punisher een eind aan.

Dawson gaf in Daredevil voor het eerst gestalte aan verpleegster Claire Temple. Vervolgens dook haar personage ook op in Jessica Jones Luke Cage en recentelijk Iron Fist . Een bijrol in het aankomende The Punisher leek een logische volgende stap, maar Dawson vertelt tegenover de website Collider dat ze niet in de door Jon Bernthal aangevoerde serie te zien zal zijn, omdat de agenda’s van beide partijen dat niet toestonden. Haar afwezigheid in The Punisher wil overigens niet zeggen dat er geen bekende gezichten opduiken in die serie. Deborah Ann Woll zal namelijk opnieuw te zien zijn als Karen Page, die in Daredevil al een speciale band opbouwde met Frank Castle / The Punisher.

Hoewel ze ontbreekt in The Punisher, zal Dawson vanaf 18 augustus wel te zien zijn in The Defenders. The Punisher heeft nog geen releasedatum, maar moet ook dit jaar verschijnen.