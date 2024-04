Furia: Noorse thrillerserie gaat in april van start op Canvas

Het eerste seizoen van de Noorse thrillerserie Furia is vanaf zaterdag 20 april te zien op de Belgische televisie bij Canvas. In de eerste aflevering heeft Asgeir (Pål Sverre Hagen) zich na een turbulent verleden gevestigd in een pittoresk stadje in het westen van Noorwegen, waar hij met zijn dochter Michelle wat rust hoopt te vinden. Dat voornemen wordt echter verstoord door de misdaden van een extreemrechts terreurcel die in het gebied actief is. Daarbij wordt hij ook geconfronteerd met een agente (Ine Marie Wilmann) die de terreurcel heeft weten te infiltreren en er alles aan doet om haar cover te behouden. Uiteindelijk moeten de twee samenwerken om een grootschalige aanslag te voorkomen. Furia werd ontwikkeld door Emmy-winnaar Gjermund Eriksen (Mammon). De achtdelige thriller kreeg vorig jaar ook nog een tweede seizoen. De twee hoofdrolspelers waren eerder al samen te zien in de zwarte komedieserie Exit.