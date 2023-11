From S01E01-02: hoor wie klopt daar kinderen... Fox , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Epix / MGM+

Bovennatuurlijke krachten houden een Amerikaans dorp in zijn greep

Op het eerste gezicht lijkt het dorp in de tv-serie From op elk ander gehucht in Midden-Amerika, zelfs al staan er wellicht wel wat meer autowrakken aan de kant van de weg dan gemiddeld. Toch is er iets niet helemaal pluis, zo blijkt wanneer sheriff Boyd (Harold Perrineau, Lost) met de schemering al bellend door de straten loopt. Wie hier in het donker naar buiten gaat, of de deur opendoet, is zijn leven niet zeker.

Toegegeven, From heeft een wat onhandige titel (probeer het maar eens snel op te zoeken op internet); toch gaat de tv-serie solide van start. De eerste twee afleveringen leggen de basisregels uit: wanneer de nacht valt worden de bewoners bezocht door moorddadige, monsterlijke wezens. Een ontmoeting met de monsters is eigenlijk altijd fataal, maar ze kunnen een huis alleen binnenkomen als er voor ze wordt opengedaan. Het dorp verlaten lukt niet en om de zoveel tijd lokt de plek nieuwe slachtoffers binnen. De meest recente aanwinst is een jong gezin, bestaande uit vader Jim (Eion Bailey, Once Upon a Time), moeder Tabitha (Catalina Sandino Moreno, Maria Full of Grace) en hun twee kinderen.

© Epix / MGM+

Wat is hier gaande, en waarom? En wat is er aan de hand met de handvol bewoners die door stemmetjes in hun hoofd wordt gedwongen de meest afgrijselijke dingen te doen? Dat zijn vragen waar ongetwijfeld gaandeweg een antwoord op zal komen (uitvoerend producent Jack Bender werkte destijds ook mee aan Lost). Maar voor nu zijn Jim, Tabitha en familie blij als ze de eerste paar nachten zonder al te veel kleerscheuren door weten te komen.