Friends-acteur Matthew Perry (54) overleden

Acteur Matthew Perry is op 54-jarige leeftijd overleden. Perry is vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de nog altijd enorm populaire sitcom Friends (foto), die in Nederland beschikbaar is op HBO Max. Verder was hij te zien in twee series van Aaron Sorkin: na een gastrol in The West Wing vertolkte hij een hoofdrol in het ensemble in diens komische drama Studio 60 on the Sunset Strip. Na Friends speelde hij ook hoofdrollen in series als Mr. Sunshine, Go On en The Odd Couple. Verder herenigde hij met zijn Friends-collega's Courteney Cox en Lisa Kudrow voor gastrollen in diens series Cougar Town en Web Therapy. Op filmgebied is hij bekend van de romkom Fools Rush In en de Bruce Willis-komedies The Whole Nine Yards en The Whole Ten Yards.