Fool Me Once S01E01: nieuwsgierig makend mysterie

Een oud-militair ziet haar vermoorde man na de uitvaart ineens verschijnen op beelden van de nannycam in thriller met onverwachte wendingen.

De dood volgt oud-militair Maya Stern (Michelle Keegan) op de voet. Haar zus overleed enige tijd geleden, en haar echtgenoot werd recent vermoord. Na de uitvaart krijgt ze een verborgen camera cadeau, zodat ze haar nanny goed in de gaten kan houden. Maar als ze de eerste beelden bekijkt, ziet ze ineens hoe haar vermoord gewaande echtgenoot met haar dochtertje speelt. Alsof er niets aan de hand is. Ze confronteert de nanny. Die veinst nergens af te weten, maar verwijdert even later in de openingsaflevering wel de bewuste beelden. Sterns schoonmoeder (Joanna Lumley) lijkt ook een en ander van dit mysterie af te weten, maar drukt haar schoondochter op het hart dat mensen die rouwen soms aan waanbeelden lijden.

Fool Me Once, naar een verfilming van de gelijknamige roman van Harlan Coben, hinkt in dat opzicht doelbewust op twee gedachten: speelden de beelden die Stern zag zich uitsluitend af in haar hoofd? Of houdt haar hele omgeving haar voor de gek. Dat laatste lijkt het geval, hoewel dat psychologische spel wel voortdurend de voorgespiegelde beelden vertroebelt, net zoals Brian De Palma (zie bijvoorbeeld Obsession uit 1976) dat aan het begin van zijn carrière telkens zo uitmuntend deed. Pijnpunt van zo’n constructie is dat deze op een gimmick leunt; een verklaring die orde schept in alle ogenschijnlijke chaos. Die verklaring moet wel steekhoudend, geloofwaardig en vooral bevredigend zijn.

Fascinerend is daarnaast ook nog een derde uitkomst die in de serie wordt geïnsinueerd, namelijk dat Stern zelf de moordenaar is. Zo blijkt in de pilotaflevering uit een ballistisch rapport dat Sterns echtgenoot met haar pistool om het leven is gebracht. Klinkt vergezocht, maar scenarist Danny Brocklehurst houdt bewust alle mogelijkheden open, en dat levert vooralsnog nieuwsgierig makende televisie op.