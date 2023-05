Follow the leader: Homeland • Muziek • 21-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Het vijfde deel gaat over Sean Callery, bekend van Homeland.

Jazzy trompetten, toespraken van onder andere Bill Clinton en beelden van terroristische aanslagen vormden in 2011 de kennismaking met de serie Homeland. In de reeks, waarvan het zesde seizoen in januari begint, volgen we CIA-agent Carrie Mathison. De serie opent met de terugkeer van de marinier Nicholas Brody, die jarenlang krijgsgevangene was van Al-Quaida.

‘De intromuziek is meestal het allerlaatste dat gemaakt wordt tijdens de productie van een tv-serie,’ vertelt componist Sean Callery, die de muziek voor Homeland verzorgt. ‘Maar het is waanzinnig belangrijk, omdat het meteen vertelt wat de toon van de serie gaat worden.’ De Amerikaan legt uit dat hij al wat muziek voor de serie geschreven had, waarin hij de jazz-kant opging. Uiteindelijk heeft hij dat gevoel ook in het intro gestopt.

‘Het is een soort stream of consciousness geworden, waarin Carrie slaapt en je al die terroristische activiteiten ziet,’ vervolgt Callery. ‘Het was lastig, want er zit veel dialoog in. Maar de trompet die ik eraan toegevoegd heb, voelt als een soort krijs. Het straalt rouw uit. Daarom hoor je de hoogste noot van het stuk ook tijdens het shot van de aanslagen op 11 september.’

Voor de intromuziek die hij voor Homeland componeerde, ontving Callery een Emmy-nominatie in de categorie ‘Outstanding main theme title music’. Het was de twaalfde keer dat de Amerikaan een nominatie in ontvangst mocht nemen bij de Emmy’s. Voor Homeland was Callery namelijk al verantwoordelijk voor de muziek van 24 , La Femme Nikita en Bones.

In de afgelopen jaren werkte Callrey naast Homeland , waar hij nog altijd bij betrokken is, ook nog eens de muziek van Jessica Jones (waarvoor hij een Emmy won), Minority Report en de Amerikaanse Sherlock Holmes-interpretatie Elementary.