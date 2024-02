FBI: misdaadserie plus spin-off's worden in maart hervat bij Veronica

De tv-franchise van producent Dick Wolf (Law & Order) bestaat uit de originele serie FBI, plus de spin-off's FBI: Most Wanted en FBI: International.

Vanaf 10 maart zie je elke zondag nieuwe afleveringen van de drie FBI-series bij Veronica. Er wordt dan om 20.00 uur afgetrapt met het vijfde seizoen van FBI: Most Wanted, waarin de elite eenheid van Jess LaCroix (Julian McMahon) zich richt op het traceren en oppakken van de meest gezochte criminelen in Amerika. Daarna gaat om 21.00 uur het zesde seizoen van FBI van start, waarin het New Yorkse FBI-team van agent Maggie Bell (Missy Peregrym) en haar partner, de voormalige militaire expert Omar Adom ‘OA’ Zidan (Zeeko Zaki), centraal staat. Om 22.00 uur wordt de FBI-avond afgesloten met seizoen drie van FBI: International, waarin het team van Scott Forrester (Luke Kleintank) Amerikanen in het buitenland beschermt. De FBI-franchise wordt geproduceerd door Dick Wolf (Law & Order), die tevens bekend is van de Chicago-franchise.