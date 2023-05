Emmy’s 2017: alle winnaars op een rij • Nieuws • 19-09-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

In een jaar waarin Game of Thrones ontbrak, werd The Handmaid’s Tale de grote winnaar van de Emmy-uitreiking.

De dramaserie van streamingdienst Hulu won de Emmy voor beste dramaserie en pakte tevens de beeldjes voor beste actrice in een hoofdrol drama (Elisabeth Moss, momenteel ook te zien in Top of the Lake: China Girl ), beste actrice in een bijrol drama (Ann Dowd), beste script drama (Bruce Miller), beste regie drama (Reed Morano was daarbij ook nog eens de eerste vrouwelijke winnaar in 22 jaar) en beste gastrol drama (Alexis Bledel). Een prestatie die ze volgend jaar mogen proberen te herhalen, want de serie (in Nederland nog nergens te zien), is al zeker van een tweede seizoen . Er waren dit jaar meer nieuwkomers die met hun eerste seizoen direct in de prijzen vielen. Zo won Donald Glover twee beeldjes (beste regie en beste mannelijke hoofdrol in een komedie) voor Atlanta en zorgde Sterling K. Brown (beste mannelijke hoofdrol in een drama) ervoor dat This is Us niet met lege handen naar huis ging.

Voor Netflix vielen de prijzen dit jaar toch een beetje tegen. De belangrijkste award waar de streamingdienst mee aan de haal ging, was de Emmy voor beste mannelijke bijrol in een drama, die ging naar John Lithgow voor The Crown Stranger Things won enkel wat kleinere (vaak technische) awards. HBO won weinig voor Westworld , maar scoorde wel opnieuw met Veep; de serie won voor de derde keer op rij de Emmy voor beste komedie en Julia Louis-Dreyfus won voor de zesde (!) keer op rij voor beste vrouwelijke hoofdrol in een komedie. Ook Big Little Lies van HBO viel flink in de prijzen, met de Emmy voor de beste miniserie, plus beeldjes voor de acteerprestaties van Nicole Kidman, Laura Dern en Alexander Skarsgard. De Emmy voor de beste mannelijke hoofdrol in een miniserie werd niet gewonnen door Big Little Lies, maar deze ging wel naar een HBO-productie; Riz Ahmed won voor The Night Of

Tot slot viel ook Saturday Night Live volop in de prijzen, met onder meer beeldjes voor Alec Baldwin (die dit jaar weer gestalte gaf aan Donald Trump) en Kate McKinnon. Hieronder zie je de belangrijkste winnaars (dikgedrukt) van dit weekend op een rijtje staan.

Beste actrice in een drama

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Robin Wright (House of Cards)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Viola Davis (

Keri Russell ( Claire Foy (The Crown)Robin Wright (House of Cards)Evan Rachel Wood (Westworld)Viola Davis ( How to Get Away with Murder Keri Russell ( The Americans

Beste acteur in een drama

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Matthew Rhys (The Americans)

Liev Schreiber (

Milo Ventimiglia (This Is Us) Anthony Hopkins (Westworld)Bob Odenkirk (Better Call Saul)Matthew Rhys (The Americans)Liev Schreiber ( Ray Donovan Milo Ventimiglia (This Is Us)

Beste actrice in een komedie

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Allison Janney (Mom)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Lily Tomlin (

Jane Fonda (Grace and Frankie) Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)Allison Janney (Mom)Tracee Ellis Ross (Black-ish)Lily Tomlin ( Grace and Frankie Jane Fonda (Grace and Frankie)

Beste acteur in een komedie

Jeffrey Tambor (

Aziz Ansari (

Donald Glover (Atlanta)

Anthony Anderson (Black-ish)

William H. Macy (

Zach Galifianakis (Baskets) Jeffrey Tambor ( Transparent Aziz Ansari ( Master of None Anthony Anderson (Black-ish)William H. Macy ( Shameless Zach Galifianakis (Baskets)

Beste vrouwelijke bijrol in een drama

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Uzo Aduba ( Orange is the New Black )

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Chrissy Metz (This Is Us)

Thandie Newton (Westworld) Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)Millie Bobby Brown (Stranger Things)Chrissy Metz (This Is Us)Thandie Newton (Westworld)

Beste mannelijke bijrol in een drama

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Mandy Patinkin (

Michael Kelly (House of Cards)

John Lithgow (The Crown)

David Harbour (Stranger Things)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Jeffrey Wright (Westworld) Jonathan Banks (Better Call Saul)Mandy Patinkin ( Homeland Michael Kelly (House of Cards)David Harbour (Stranger Things)Ron Cephas Jones (This Is Us)Jeffrey Wright (Westworld)

Beste vrouwelijke bijrol in een komedie

(Saturday Night Live)

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Judith Light (Transparent)

Kathryn Hahn (Transparent) Vanessa Bayer (Saturday Night Live)Leslie Jones (Saturday Night Live)Anna Chlumsky (Veep)Judith Light (Transparent)Kathryn Hahn (Transparent)

Beste mannelijke bijrol in een komedie

Louie Anderson (Baskets)

Ty Burrell (Modern Family)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Matt Walsh (Veep)

Beste variety talkshow

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

The Late Late Show with James Corden (CBS)

Real Time with Bill Maher (HBO)

Beste actrice in een miniserie of tv-film

Jessica Lange (Feud)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Susan Sarandon (Feud)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Carrie Coon (Fargo)

Felicity Huffman (American Crime)

Beste acteur in een miniserie of tv-film

Robert De Niro (

Ewan McGregor (Fargo)

Riz Ahmed (The Night Of)

Geoffrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)

Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Lying Detective) Robert De Niro ( The Wizard of Lies Ewan McGregor (Fargo)Geoffrey Rush (Genius)John Turturro (The Night Of)Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Lying Detective)

Beste vrouwelijke bijrol in een miniserie of tv-film

Regina King (American Crime)

Shailene Woodley (Big Little Lies)

Laura Dern (Big Little Lies)

Judy Davis (Feud)

Jackie Hoffman (Feud)

Michelle Pfeiffer (The Wizard of Lies)

Beste mannelijke bijrol in een miniserie of tv-film

David Thewlis (Fargo)

Alfred Molina (Feud)

Stanley Tucci (Feud)

Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

Bill Camp (The Night Of)

Michael K. Williams (The Night Of)

Beste televisiefilm

The Wizard of Lies (HBO)

Black Mirror: San Junipero (Netflix)

Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love (NBC)

The Immortal Life of Henrietta Lacks (HBO)

Sherlock: The Lying Detective (PBS)