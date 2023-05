Eerste plotdetails Game of Thrones S07 bekend • Nieuws • 08-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO heeft de (cryptische) plotdetails van de eerste drie afleveringen van het zevende seizoen van Game of Thrones vrijgegeven.

Het nieuwe seizoen van Game of Thrones bestaat uit zeven afleveringen, die niet van te voren getoond zullen worden aan de pers. De eerste aflevering heet Dragonstone. Daarin zet Jon Snow de verdediging van het noorden op poten, terwijl Cersei probeert te zorgen voor een gelijk speelveld en Daenerys thuis aankomt. In de tweede aflevering Stormborn krijgt Daenerys een onverwachte bezoeker (mogelijk gaat het om Melisandre) en moet Jon Snow een opstand de kop indrukken. Ondertussen smeedt Tyrion plannen voor de verovering van Westeros. In de derde aflevering The Queens Justice moet Daenerys zorgen voor gerechtigheid, terwijl Cersei een geschenk teruggeeft en Jaime leert van zijn gemaakte fouten.

