Eerste beelden uit Better Things S02

Pamela Adlon probeert in haar eentje drie kinderen op te voeden in Better Things van FX.

Het eerste seizoen van de sitcom is in Nederland net begonnen op Comedy Central, maar in Amerika staat alweer het tweede seizoen voor de deur. In Better Things moet Adlon als Sam Fox het moederschap zien te combineren met haar hectische leven als (stem)acteur in Los Angeles. De serie is gedeeltelijk autobiografisch voor Adlon, zelf ook een alleenstaande moeder van drie, die als actrice tevens veel voice-over-werk doet (zo was ze te horen als Bobby in King of the Hill) en bijrollen had in komische series als Californication en Louie. Better Things is de eerste keer dat ze een echte hoofdrol speelt op televisie. Ze bedacht de serie in samenwerking met komiek Louis C.K., die tevens aantreedt als producent.

Het tweede seizoen van Better Things gaat in Amerika op 14 september van start op FX. Het eerste seizoen van de serie is in Nederland elke zondag te zien op Comedy Central.