Drive-Away Dolls: liederlijke lesbische road-movie

Margaret Qualley ( Maid ) speelt Jamie, een onbekommerd promiscue lesbienne die we veelvuldig zien klaarkomen. Geraldine Viswanathan ( Hala , Miracle Workers ) speelt de serieuze Marian, die volgens Jamie na drie jaar seksuele onthouding nodig een beurt moet hebben (haar woorden - termen als vulva en neuken vliegen je anderhalf uur lang om de oren). De twee besluiten, om de dagelijkse sleur te doorbreken, een huurauto naar Tallahassee, Florida terug te brengen (in de Verenigde Staten is het onbetaald repatriëren van huurauto’s een manier om gratis te reizen). Marian heeft er eigenlijk niet heel veel zin in, maar stemt toch toe. Onderweg probeert Jamie zelf zoveel mogelijk seks te hebben door het frequenteren van lesbische bars, maar ook de preutse en licht depressieve Marian aan een one-night-stand te helpen. Marian wil dat helemaal niet, die wil een betekenisvolle relatie en dán pas seks, maar daar wil Jamie niks van horen. Het is - want dat is echt de teneur en het niveau van Drive-Away Dolls - namelijk hoog tijd voor benen wijd!

Ethan Coen was samen met zijn broer Joel verantwoordelijk voor de regie en de scripts van briljante films als The Big Lebowski en No Country for Old Men. Dit is zijn eerste solo-project, dat hij samen met zijn lesbische echtgenote Tricia Cook schreef. Het is melige, subversieve ongein, die een soort lange neus trekt naar conservatief Amerika maar wel ongegeneerd oppervlakkig blijft. Ethan Coen kan, in elk geval in combinatie met broer Joel, veel beter, maar had duidelijk zin in een sexploitation genre-komedie. De film doet mild glimlachen en soms zuchten, maar bevat in sommige momenten meer warmte en gevoel dan het hele oeuvre van de gebroeders Coen bij elkaar. Dat oeuvre is weliswaar vaak briljant en veel slimmer humoristisch dan Drive-Away Dolls, maar het is ook best kil en klinisch. Daarvan kun je Drive-Away Dolls niet beschuldigen. De scènes waarin een piepjonge Marian op de trampoline op en neer stuitert om de blote buurvrouw in de buurtuin te kunnen zien, zijn het ontroerendste en puur menselijkste dat Ethan Coen ons sinds de existentiële wanhoop van Barton Fink (1991) in de bioscoop liet zien.