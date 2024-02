Dreaming Whilst Black S01E01-03: een zwart talent in een witte wereld

© BBC / A24

Hoe is het om als talent met een donkere huidskleur carrière te maken in een door witte mensen gedomineerde film- en televisiewereld? De Britse komiek Adjani Salmon verwerkte zijn eigen ervaringen tot een venijnige komedie die iedereen in Hilversum zou moeten zien.

Zou een serie als Dreaming Whilst Black de Nederlandse televisie hebben gehaald zonder Omroep Zwart? De organisatie van Akwasi bepleit dat er in Hilversum te weinig aandacht is voor verhalen die een diverser perspectief zouden belichten. Deze pijnlijke rake komedie is het schoolvoorbeeld van zo'n productie die een geslaagde handreiking biedt om te snappen hoe het als maker van kleur is in een door goedbedoelende witte mensen (vaak mannen) gedomineerde mediawereld.

De Brits-Jamaicaanse Kwabena (Adjani Salmon) zit in Londen vast in een uitzichtloze baan, terwijl hij droomt van een carrière als filmmaker. Zijn recruitment-werk maakt hem doodongelukkig, niet in de laatste plaats omdat zijn collega's er álles aan doen om doorlopend duidelijk te maken dat zij hem vooral níet anders willen behandelen omdat hij zwart is. Hilarisch is de vraag van een collega bij de koffieautomaat over naar welke film hij moet gaan met een zwarte vrouw om haar te imponeren: 12 Years a Slave, The Color Purple of Precious? 'Misschien moet je een film kiezen waarin geen vrouwen worden verkracht', adviseert Kwabena.

Een ontmoeting met oude schoolvriend Amy, die voet aan de grond heeft gekregen als tv-producer, biedt 'Kwabs' de kans om zijn grote droom waar te maken. Maar hij vindt maar weinig gehoor voor zijn roep om een genuanceerde vertelling over het hedendaagse leven van een man van kleur. Het witte publiek moet het wél snappen!

Schrijver en acteur Salmon begon Dreaming Whilst Black als webserie, waarna hem in 2021 werd gevraagd een tv-pilot te maken. Na het winnen van een BAFTA – de Britse Oscars – kreeg hij de kans een volwaardige zesdelige serie te maken. Salmon vertelt in wezen twee bekende verhalen: over een jonge maker die zichzelf in de kijker probeert te spelen in de mediawereld én over personen van kleur die zich proberen te verhouden tot de bakken klein en groot racisme die zij dagelijks over zich heen krijgen (inclusief het quasi-nonchalant aanraken van afro-haar – zijn er écht nog witte mensen die denken dat dat ongevraagd kan en mag?).

Maar het lukt de 34-jarige komiek om het (bekende) pad met obstakels dat zijn personage Kwabs moet afleggen vers en origineel te laten aanvoelen. Soms voelen series of films over worstelende makers als een gebrek aan inspiratie. Maar in het geval van Dreaming Whilst Black voelen de grappen en de schrijnende situaties waar onze antiheld op weg naar de top tegenaan loopt origineel, urgent en gelaagd. Voor mensen van kleur biedt de serie vermoedelijk veel herkenbaarheid, voor witte mensen biedt de serie hopelijk een nieuw perspectief. En enige ruimte tot reflectie over de manier waarop je voortaan zelf collega's of mensen die niet in jouw hokje passen tegemoet treedt.