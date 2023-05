Dr. Dre en Jimmy Iovine zijn The Defiant Ones • Nieuws • 17-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender HBO zet het partnerschap tussen Dr. Dre en Jimmy Iovine in de schijnwerpers met de documentaireserie The Defiant Ones.

Begin jaren negentig richtte Iovine zijn eigen platenlabel Interscope op, nadat hij eerder als producent werkte met artiesten als Meat Loaf en U2. Het label werd het thuishonk voor namen als Dr. Dre en Snoop Dogg. Dre en Iovine bouwden door de jaren heen een uniek partnerschap op. Zo lanceerden ze de carrière van Eminem en waren ze verantwoordelijk voor Beats Electronics, een bedrijf dat uiteindelijk voor drie miljard dollar werd overgenomen door Apple. De documentaire bevat nieuwe interviews en nooit vertoonde opnamesessies met talloze artiesten die ooit met het tweetal samenwerkten. We zien onder anderen Bruce Springsteen, Bono, Nas, Ice Cube, Gwen Stefani en Trent Reznor voorbijkomen.

The Defiant Ones werd geregisseerd door Albert Hughes (Menace II Society) en de eerste aflevering verschijnt op 9 juli. De resterende afleveringen volgen op 10, 11 en 12 juli.