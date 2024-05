Down the Rabbit Hole: Mexicaans drama gefilmd vanuit dromerig kindperspectief Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

In kleurrijk drama is te zien hoe een 10-jarige jongen gaandeweg ontdekt waarom zijn gezin een geïsoleerd bestaan leidt in een weelderig compound.

De 10-jarige Tochtli (Miguel Valverde) groeit beduidend anders op dan zijn leeftijdsgenoten. Hij woont in een gigantische villa die is uitgerust met een dierentuin waar onder meer luipaarden te zien zijn. Het landgoed is hermetisch afgesloten en alleen Tochtli’s vader Yolcaut (Manuel Garcia-Rulfo uit Netflix-serie The Lincoln Lawyer) bepaalt wie naar binnen mag. Om te zorgen dat het de jongeling aan niets ontbreekt krijgt hij privéles van een leraar die hem als onbedoeld bijeffect ook een blik op de buitenwereld geeft. Zo ontstaat bij de leerling een fascinatie voor Lodewijk de 14e en voor de samoerai.

Filmmaker Manolo Caro, die het gelijknamige boek van Juan Pablo Villalobos bewerkte, voorziet de kijker in Down the Rabbit Hole (Fiesta en la Madriguera) van weinig context. Hij toont Tochtli’s wonderlijke leven vanuit het perspectief van een kind. Dat levert absurdistische scènes op – zo heeft Tochtli een uitgebreide hoedencollectie en moet je niet raar opkijken als hij zich ineens als Japanse krijger verkleedt. Tegelijkertijd sluimert er onder de oppervlakte natuurlijk iets dat onmiskenbaar te maken heeft met de drugshandel in Mexico. Daar heeft Yolcaut, gezien zijn welvaart, vast iets mee te maken.

© Netflix

Geleidelijk sijpelt er meer informatie door. Hoewel Tochtli er uiteindelijk toch maar weinig van begrijpt. Fascinerend aan de film is de wijze waarop zijn vader hem de hardvochtige realiteit probeert bij te brengen, terwijl de tiener droomt van andere werelden. Yolcaut wil dat zijn zoon een macho met ballen wordt; Tochtli zoekt telkens zijn heil in het cerebrale. De film zegt in die zin veel over het Mexico van nu, waarin door testosteron gedreven mannen zich gewetenloos gedragen. Caro, bekend van La Casa de Las Flores, verpakt die boodschap in een kleurrijke tragedie.